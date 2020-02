Türkiye Gazetesi

Ünal, ödül dahilinde başarılı genç araştırmacıları bir araya getiren EMBO Genç Araştırmacı Ağı’nın da (Young Investigator Network) üyesi olacak. EMBO Yerleşim Desteği Ödülü’nü, “Chemogenetic Investigation of Basal Forebrain Input to the Amygdaloid Complex” başlıklı çalışmasıyla alan Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ünal, çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesinde yer alan Davranışsal Sinirbilim Laboratuvarında, depresyon ve anksiyetenin altında yatan nöromodülatör sistemleri üzerine sürdürüyor.