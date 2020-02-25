Kaza, Hamidiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Okuldan çıkan Buse M.'ye (17) arkadaşlarıyla birlikte yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada Mehmet Ö. idaresindeki 16 AEH 323 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız yaralandı. Yaralı genç kız sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Yaya geçidinde öğrenciye araç çarptı
25.02.2020 - 20:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 20:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen öğrenciye araç çarptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yaya,öğrenci,geçit,story_,
683947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683947.aspx
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