Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artık şehirde huzurla yaşayan vatandaşlar, şimdi ise heyecanla bir bekleyiş içerisinde... Bu bekleyişin sebebi, hafta sonu ilk defa yapılacak olan 1. Balık Gölü Festivali... Etkinlik, adından da anlaşılacağı gibi Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü’nde yapılacak. Ağrı’nın Taşlıçay ila Doğubeyazıt ilçelerinde bulunan ve 2 bin 241 rakımda yer alan göl, bu etkinlikle Ardahan-Kars arasındaki Çıldır Gölü’nde gerçekleştirilen kış festivaline rakip olacak. Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, hiçbir aksaklık yaşanmaması için yüzeyi tamamen buz tutan Balık Gölü’nde dün incelemelerde bulundu. Herhangi bir güvenlik problemi olmadığını belirten Başkan Taşdemir, herkesi festivale davet etti.