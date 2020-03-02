Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Aşırı kilolu hâlinden kurtulmak isteyenler şok diyetlerle kısa sürede kilo vermek amacıyla ünlüler tarafından da pompalanan moda diyetlere başlıyor ama sonuç büyük oranda hüsranla bitiyor. Sağlıklı beslenme ve ‘tehlikeli’ gıdalardan uzak durma, hayat standardı hâline gelmediği için de şok diyetlerle kilo vermek mümkün olsa da devamı imkânsız hâle gelebiliyor. Yapılan araştırmalar bir kadının hayatı boyunca ortalama 130 defa diyet yapma girişiminde bulunduğunu gösteriyor. Diyete başlayanlar bazen 1 hafta, bazen 2 gün sonra diyetten vazgeçebiliyor. Tabii hedeflediği kiloya ulaşıp, diyeti mutlu sonla bitirenler de var ama yine araştırmalara göre bir diyetin maksimum uygulanma süresi 5 hafta 2 günle sınırlı. Üstelik ve ne yazık ki, o kadar çabadan sonra diyetle kilo verenlerin yüzde 53’ü bir yılda, yüzde 78’i de 5 yılda, verdiği kilonun tamamını geri alıyor. Çünkü gelinen kiloyu korumak için gerekli olan sürdürülebilir beslenme biçimi hayatımıza adepte edilemiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Safiye Taş Koçyiğit “İşin ilginç yanı kime sorsanız fazla kilolarından şikâyetçi. Ancak istatistikler kısa süreli diyetle bu işin başarılamadığını gösteriyor. Önemli olan doğru ve sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi hâline getirmek ama ne yazık ki bunu da çok başaramıyoruz” diyor...

Açlık çeken kadar obez nüfusu var

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 800 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor ama tam 700 milyon kişi obez, 1,9 milyar kişi de fazla kilolu. 1975’ten bu yana obezite de 3 kat artmış durumda. Bu da gösteriyor ki; bir insanın yemesi gereken miktarın en az 2-3 katını yiyor ve kendi hayatlarını riske atıyor. Üstelik zayıflama reçetelerine trilyonlarca dolar aktarıyor.

Kadınlar daha kilolu

Türkiye’de kadınların yüzde 69’u, erkeklerin yüzde 64’ü fazla kilolu. Obezite oranı ise kadınlarda yüzde 39, erkeklerde yüzde 24 seviyesinde. Üstelik ne yazık ki kilo bakımından hem kadınlarda hem erkeklerde dünya ortalamasının üzerindeyiz.