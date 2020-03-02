Kağıthane'de bulunan 4 bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanına müdahale ediyor.
Kağıthane'de bir binanın çatı katında yangın çıktı
02.03.2020 - 13:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 - 13:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kağıthane'de bulunan 4 bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanına müdahale ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kağıthane,yangın,
685198 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685198.aspx
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