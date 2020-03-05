Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yaşayan binlerce göçmen aileleri ile birlikte sınırı geçerek Avrupa'ya gitme umuduyla Edirne’ye geldi. Göçmenler birçok kez Yunan askerlerinin zulmü ile karşılaştı. Kadın, çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeden silah ve ellerinde bulunan coplar ile saldıran Yunan askerleri, dünya medyasında büyük tepki çekti. Durumdan en çok etkilenen her zamanki gibi yine minik bedenler oldu. Annesinin peşinden tarlada gitmeye çalışan küçük bir göçmen düşe kalka ilerlemesi görüntülere yansıdı. Silah sesler gölgesinde umuda atılan minik adımlar izleyenlerin yüreklerini sızlattı.