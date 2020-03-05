Türkiye’de yaşayan binlerce göçmen aileleri ile birlikte sınırı geçerek Avrupa'ya gitme umuduyla Edirne’ye geldi. Göçmenler birçok kez Yunan askerlerinin zulmü ile karşılaştı. Kadın, çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeden silah ve ellerinde bulunan coplar ile saldıran Yunan askerleri, dünya medyasında büyük tepki çekti. Durumdan en çok etkilenen her zamanki gibi yine minik bedenler oldu. Annesinin peşinden tarlada gitmeye çalışan küçük bir göçmen düşe kalka ilerlemesi görüntülere yansıdı. Silah sesler gölgesinde umuda atılan minik adımlar izleyenlerin yüreklerini sızlattı.
Minik göçmenin umuda yolculuğu yürek sızlattı
05.03.2020 - 17:25 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'den Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlere yönelik sınır kapılarının açılacağı haberlerinin ardından binlerce göçmen Edirne’ye doğru hareket etti. Pazarkule sınır kapısında annesinin peşinden silah sesleri arasında düşe kalka yürüyen çocuğun görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Minik mülteci,
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