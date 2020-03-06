Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İL Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla toplam 89 ekip ve 313 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İl genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda “kasten öldürmeye teşebbüs”, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismar” gibi suçlardan 1-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1î yabancı uyruklu 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler götürüldükleri polis merkezlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.