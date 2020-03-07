Alınan bilgiye göre, ilçenin Tekkeköy köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şerife Afat, tahta köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek Gelivera Deresine düştü. Bir müddet suda sürüklenen yaşlı kadının cansız bedeni köylülerin uzun süren çalışması sonucu dereden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giresun’da dereye düşen kadın öldü
07.03.2020 - 11:19 | Son Güncelleme: 07.03.2020 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’un Güce ilçesinde tahta köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen kadın yaşamını yitirdi.
Etiketler : Giresun,
686362 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/686362.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER