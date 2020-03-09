Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Muslubey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan Keleş (82) bahçesindeki otları temizlerken yaklaşık 10 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından ölü bulunan Aslan Keleş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Bahçede ot temizlerken yamaçtan yuvarlandı! Hayatını kaybetti
09.03.2020 - 10:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bahçesinde ot temizlerken yaklaşık 10 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : samsun,Aslan Keleş,salıpazarı,
686774 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/686774.aspx
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