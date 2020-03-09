Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Muslubey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan Keleş (82) bahçesindeki otları temizlerken yaklaşık 10 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından ölü bulunan Aslan Keleş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.