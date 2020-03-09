Yangın, İlkadım ilçesi Rasathane Mahalles’inde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrsklı ailesinin kaldığı 3 katlı binanın giriş katındaki dairede banyodaki şofbenden yangın çıktı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Samsun’da şofbenden yangın çıktı
09.03.2020 - 19:33 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da bir evde şofbenden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Etiketler : Samsun,
686865 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/686865.aspx
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