Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki bir apartmanın 7. katında 6 Mart'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşandığı öğrenilen ve yalnız yaşayan 1 çocuk annesi Arzu Titiz’in (41) evinde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Komşular kapıyı kırıp eve girerek alevler arasındaki kadını kurtardılar. Yanarak yaralanan ve dumandan da zehirlenen Arzu Titiz, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Arzu Titiz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatı kaybetti.