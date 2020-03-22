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Karantinadaki annesini göremeyince güvenlik görevlilerini yaralayan şahıs tutuklandı
22.03.2020 - 18:32 | Son Güncelleme: 22.03.2020 - 18:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe’de bir hastanede koronavirüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : maltepe,
690169 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/690169.aspx
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