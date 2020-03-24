Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek ateş ve öksürük şikâyeti olan genç bir kız, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Hastaya hemen koronavirüs testi yapıldı, sonuçlar çıkana kadar beklenmesi söylendi. Ancak o hastanenin penceresinden atlayarak kaçtı. Ardından da bir taksiye binip uzaklaştı. Durum emniyet birimlerine bildirildi. Taksi, Taksim Meydanı’nda durduruldu. Kapıyı açıp araçtan atlayan kız, koşmaya başladı. Peşinden giden polisler, yaşanan kısa kovalamaca sonrası şüpheliyi yakaladı. Simitçi tezgâhının arkasında tutulan hastaya sağlık ekipleri gelene kadar kimse dokunmadı. Özel kıyafetlerle gelen ekipler, kızı ambulansla tekrar hastaneye götürdü. Bu arada Beyoğlu Belediyesi, bölgede dezenfekte çalışması yaptı. Ankara’da da 36 yaşındaki Y.Y. koronavirüs şüphesiyle karantina alınmak isteyince hastaneden kaçtı. Y.Y. İnönü Mahallesi’ndeki ikametgâhında bulundu. İHA