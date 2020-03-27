Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli imkânlarla üretilen sensörlü “Aircor52 Dezenfekte Tüneli”ne girenler, çıkışta virüsten arınmış oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, “Tamamen kendi imkânlarımızla koronavirüse karşı geliştirip seri üretimine başladığımız Aircor52 Dezenfekte Tüneli ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. İnsan sağlığına zarar vermiyor. Marka tescilini alıyoruz. Başta sağlık kurumlarımız olmak üzere, tüm kamu kurumlarımızın emrindeyiz” dedi.

TÜNELE TEPKİ: FAYDA YERİNE ZARAR VEREBİLİR

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri Prof. Dr. Ateş Kara, Ordu Belediyesinin kurduğu dezenfekte tünelini eleştirdi. Virüs taşıyan birinden saçılacak partiküllerin hemen ardından tünele giren birine bulaşmasını kolaylaştıracağını belirten Kara, Sağlık Bakanlığının uyarıları ve kurallarına uymanın yeterli olduğunu, bu tür abartılı adımların fayda yerine zarar getirebileceği uyarısında bulundu.