Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karantinanın özellikle bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için başvurulan etkin bir tedbir olduğunu, vatandaşların bunun önemi konusunda aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Gürbüz, Türkiye’de bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusundaki düzenlemelerin Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer aldığını söyledi. Gürbüz, bulaşıcı hastalıkların çıkması hâlinde yetkili makamlarca uygulanacak olan karantina dâhil, alınacak her türlü tedbire uyulması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: Bulaşıcı hastalık salgınlarında muayene olmaktan kaçınan, hekimlere veya sağlık çalışanlarına zorluk çıkaran, karantina uygulamasına ve bu konuda alınmış olan her türlü tedbir ve kararlara uymayan kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nca idari para cezalarının yanında, TCK’nin 195. maddesi gereğince hapis cezası da verilebilir. Halk arasında korku ve panik oluşturmak kastıyla sosyal medya üzerinden yapılan gerçek dışı, provokatif paylaşımların da cezai yaptırımları var. Halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da mal varlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.