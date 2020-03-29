Sivas'ın Ulaş ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Aniden bastıran kar yağışı Ulaş ilçe merkezini ve köyleri beyaza bürüdü. Yağdonduran köyünde hayvancılık yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mart ayının bitimine sayılı günler kala etkili olan kar yağışı vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.
Mart karı beyaza bürüdü
29.03.2020 - 18:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Ulaş ilçesinde etkili olan kar yağışı beyaza bürüdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : mart,kar,sivas,
692167 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692167.aspx
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