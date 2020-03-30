Büyükçekmece'de bir villada parti düzenleyen gençlerin videosu sosyal medyada yayılınca büyük tepki topladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan savcılık 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Zanlılardan 7'si polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme 4 zanlının 2 ay evden çıkmaması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.