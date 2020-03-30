Büyükçekmece'de bir villada parti düzenleyen gençlerin videosu sosyal medyada yayılınca büyük tepki topladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan savcılık 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Zanlılardan 7'si polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme 4 zanlının 2 ay evden çıkmaması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi
30.03.2020 - 16:53 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükçekmece’de ev partisi düzenleyen 4 işi, 2 ay ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : büyükçekmece,parti,
692424 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692424.aspx
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