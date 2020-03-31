Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa süre içerisinde dünyaya yayılan ve binlerce vatandaşın ölümüne neden olan ölümcül yeni tip koronavirüsü (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında İstanbul’da vatandaşlar yetkililerden gelen ‘Evde kalın’ çağrısına uyarak evlerinde kaldı. Vatandaşların evde kalmasına üzerine İstanbul’da her gün binlerce vatandaşın uğrak notaları arasında yer alan Yeşilköy ve Florya sahili martılara kaldı.
Vatandaş evinden çıkmadı, sahiller martılara kaldı
31.03.2020 - 12:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 12:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı vatandaşların 'Evde kal' çağrısına uyması üzerine Yeşilköy ve Florya Sahili martılara kaldı.
Etiketler : koronavirüs,
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