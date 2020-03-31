Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa süre içerisinde dünyaya yayılan ve binlerce vatandaşın ölümüne neden olan ölümcül yeni tip koronavirüsü (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında İstanbul’da vatandaşlar yetkililerden gelen ‘Evde kalın’ çağrısına uyarak evlerinde kaldı. Vatandaşların evde kalmasına üzerine İstanbul’da her gün binlerce vatandaşın uğrak notaları arasında yer alan Yeşilköy ve Florya sahili martılara kaldı.