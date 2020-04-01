Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavürüs riskini göze alıp eylemi sürdüren aileler, “211 sene de geçse buradan kalkmayacağız” diyor. Evladıyla kuçaklaşacağı günü iple çeken Bedirhan Çur, dört sene evvel Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde kaybolan oğlu Vahit Çur’a (16) kavuşmak için oturma eylemine devam ediyor. Çur, “HDP ve PKK evlatlarımızı vermezlerse oturma eylemine devam edeceğiz. Koronavürüs tehlikesi de olsa asla geri adım atmam” dedi. Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinden, altı sene evvel 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek oturma eylemine katılan anne Zümrüt Salim “Oğlum kaç gel, devlete teslim ol. Seni bekliyoruz. Sen gelmeden buradan gitmem” ifadelerini kullandı.

Oğlu Mahmut için oturma eylemine katılan baba Emin Arslan da, koronavirüs ile ilgili yaptırdığı anonsta kullanılan bazı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’a tepki gösterdi. Arslan, “Buradan diyoruz ki; ‘Türkiye birdir. Kimseye kulak asmayın. Cumhurbaşkanı’mız, devletimiz, polisimiz var. İnanmayın böylelerine” diye konuştu.