Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan devriye sırasında park halinde bir araçta 4 kişinin uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, suçüstü yakalanan şüphelilerin üst aramasında 10 gram toz esrar, 5 gram skunk ile 3 adet Ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.