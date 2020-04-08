Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt’in Eruh ilçesi Çetinkol köyünde dünyaya gelen İbrahim Teğin (47), sekiz yaşındayken babasını kaybetti. Köyde okul olmadığı için Eruh Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna kaydedilen Teğin, lise eğitimini de ağabeyinin görev yaptığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde tamamladı. İnşaatta çalışarak kazandığı parayla üniversiteye hazırlanan ve 16 yaşında Kütahya Meslek Yüksekokulu Maden Programı bölümünü kazanan Teğin, üniversiteye kayıt yaptırmasına bir hafta kala 25 Ağustos 1989’da PKK’lı teröristlerce Eruh’taki köylerine düzenlenen baskına şahit oldu. Baskın sırasında annesinin samanlığa sakladığı Teğin, teröristlerce dağa kaçırılmaktan bu sayede kurtuldu. Teğin, Kütahya’daki eğitimini tamamladıktan sonra tekrar sınava girerek Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünü kazandı. Üniversite eğitiminden sonra akademik kariyerine devam eden Teğin, Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde profesör olarak görev yapıyor. Samanlıkla evleri arasında bir geçiş bulunduğunu anlatan Teğin “Bu geçişi buğday çuvallarıyla kapatan annem yarım saatte bir gelip iyi olup olmadığımıza bakıyordu. On bir saat burada saklandık. Teröristler sabah köyden ayrılınca da samanlıktan çıktık. Annem samanlıkta saklamasaydı bugünlere gelemezdik” diye konuştu.