Sadakataşı 1 milyon kişiye kurban eti ulaştırdı
Sadakataşı Derneği bu yıl kurban faaliyetlerini ‘‘Kurban Kardeşliği Yaşatır’’ çağrısıyla başta Gazze ve Türkiye olmak üzere 35 ülkede gerçekleştirdi. Dernek kesmiş olduğu 24.957 hisse kurbanı 1 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
- Sadakataşı Derneği, 16 yıllık tecrübeyle 24.957 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
- Gazze için bağışlanan 5 bin hisse kurban, Hindistan ve Mısır'da kesilerek konserve halinde Gazze'ye ulaştırılacak.
- Türkiye'de 630 hisse vacip kurban Kayseri'de kesildi ve 14 ildeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
- Dernek, 2400'ü Türkiye'de olmak üzere toplam 8 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.
- Kurban organizasyonu Gazze ve Türkiye ile birlikte Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarındaki 35 ülkede yapıldı.
Kurban organizasyonunu bu yıl ‘‘Kurban Kardeşliği Yaşatır’’ çağrısıyla Gazze ve Türkiye ile birlikte 35 ülke, yüzlerce bölgede gerçekleştiren Sadakataşı Derneği 24.957 hisse kurbanın kesim ve dağıtımını gerçekleştirdi.
24.957 HİSSE KURBAN KESİLDİ
Dernek kurulduğu tarihten itibaren gerçekleştirdiği kurban organizasyonlarını bu sene de 16 yılın vermiş olduğu profesyonellik ve güvenle organize etti. Dernek ekipleri toplamda 24.957 hisseyi keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
GAZZE’YE 5 BİN HİSSE KURBAN
Sadakataşı, Gazze için bağışlanan 5 bin hisse kurbanın kesimlerini Hindistan ve Mısır’da gerçekleştirdi. Kurban etleri gerekli süreçlerin ardından Gazze’ye konserve olarak ulaştırılıp, dernek gönüllüleri tarafından Gazze halkına dağıtılacak.
YURT İÇİ KURBAN ÇALIŞMALARI
Dernek Türkiye için kendilerine ulaşan 630 hisse vacip kurbanı Kayseri’de kesti. Kesilen kurbanlar dernek gönüllüleri tarafın 14 ilde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Çocukların bayram sevinçlerini de paylaşan dernek ekipleri 2400 çocuğa bayramlık kıyafetler hediye etti.
8 BİN ÇOCUĞA BAYRAMLIK KIYAFET
Dernek gönüllüleri gittikleri bölgelerde yaşayan çocukların bayram sevinçlerine ortak olmak için 2400’ü Türkiye’de olmak üzere toplamda 8 bin çocuğa bayramlık kıyafetler hediye etti.
HANGİ ÜLKELERDE KURBAN KESİLDİ?
Sadakataşı ‘‘Kurban Kardeşliği Yaşatır’’ çağrısıyla gerçekleştirdiği kurban organizasyonunu bu yıl Gazze ve Türkiye ile birlikte 35 ülkede gerçekleştirdi.
Orta Doğu; Filistin (Gazze, Kudüs), Suriye, Mısır, Lübnan, Irak ve Yemen
Avrupa; Arnavutluk, Macaristan, Bulgaristan, Kosova, Ukrayna/Kırım ve İspanya
Afrika; Burkina Faso, Çad, Tanzanya, Somali, Mali, Kenya, Gana, Nijer, Etiyopya, Sudan, Uganda ve Togo
Asya; Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Afganistan, Myanmar, Bangladeş, Tayland/Patani, Vietnam, Hindistan ve Kıbrıs