Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de ikamet eden hemşire Meryem K. (46), beş yaşındaki kızı Teslime Sevde ile umreden döndükten sonra Konya’daki öğrenci yurdunda karantina altına alındı. On dört günlük izolasyon sonrası ikilinin Covid-19’a yakalandığı tespit edildi. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde aynı odada tedavi gören anne-kız, dokuz gün sonra virüsü yenmenin mutluluğunu yaşadı. Evladı ile el ele taburcu edilen Meryem K. “Bu hastalıktan kendime ders çıkardım. Kırdığım kalpleri, eksiklerimi düşündüm” dedi. Hemşire “Lütfen evlerinizde kalın” çağrısı yaptı. Öte yandan SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, şu ana kadar 222 kişinin sağlığına kavuştuğunu söyledi. Şahin, bu kişilerin evlerine yollanmasının ardından il genelindeki toplam hasta sayısının 300-350 civarına düştüğünü ifade etti. Ayrıca aşı konusunda Veterinerlik Fakültesinde çalışma yürüttüklerini bildirdi.