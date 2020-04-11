Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri’de 12 Kasım 2019’da gittiği kreşte rahatsızlanan Akar, Hakkâri Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Van’a gönderildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde tedavi altına alınan minik Cevahir’in çocuk yoğun bakım ünitesi olan bir merkeze sevk edilmesi gerektiğine karar verildi.

Bunun üzerine 23 Ocak’ta TSK’ya ait ambulans uçakla Ankara’ya sevk edilen Cevahir, Bilkent Şehir Hastanesinde 77 gün yatırıldı. Doktorların, kalan tedavisinin Hakkâri Devlet Hastanesinde devam etmesini uygun gördüğü Cevahir, koronavirüs sebebiyle araçla yolculuğun riskli olmasından dolayı bu kez Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Van’a, buradan da ambulansla Hakkâri’ye götürüldü. Devletin tüm imkânlarının seferber edildiği minik Cevahir, bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacak. Kızı için hastanelerin, ambulans uçakların, bütün imkânların seferber edildiğini anlatan anne Şükran Akar “Çok iyi ağırlandık, devlet yetkililerimiz ne gerekiyorsa fazlasıyla yaptı. Herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.