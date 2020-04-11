İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayınladığı genelge kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul'da yollar boş kaldı. Vatandaşların çoğunlukla spor yaptıkları Yenikapı Sahili'nin boş hali ise havadan görüntülendi.
Yenikapı Sahili boş kaldı
11.04.2020 - 09:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Yenikapı Sahili havadan görüntülendi.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
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