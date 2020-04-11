Gaziantep'te yalnız yaşayan yaşlı kadın 155 Polis Haber merkezinin arayarak, kendisinin yaşlı olması nedeniyle dışarı çıkamadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 bin 100 TL bağışlamak istediğini söyledi. Bunun üzerine yaşlı kadının adres bilgilerini alan ekipler, A.Y'yi evinde ziyaret etti.
Görevli ekipler kısa süre sonra yaşlı kadının evine ulaşarak, kampanyaya bağışlamak istediği 3 bin 100 TL'lisini teslim aldı. Kampanya kapsamında açılan hesaba parayı yatıran polis ekipleri, makbuzu ise yaşlı kadına teslim etti.
 