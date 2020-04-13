Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs pandemisiyle en ön cephede savaşan sağlık çalışanları, Covid-19 hastalarını iyileştirmek için canları pahasına fedakârca mücadele ediyor. Bu süreçte bulaşma riskine karşı kendilerini de izole etmek durumunda kalan sağlık çalışanları, ya evlerinden ayrılıyor ya da ailelerini başka bir yere gönderiyor. Çocuklarını, eşlerini ve anne babalarını uzun süre göremeyen sağlık çalışanları, telefondan görüntülü konuşarak hasret gidermeye çalışıyorlar.

ÇOCUKLARIM ANNEMDE

Kadıköy Medicana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Gögüş, evli ve iki çocuk sahibi olduğunu belirterek, “Yedi ve beş yaşlarındaki iki çocuğumu okullar tatil olduğunda annemin yanına Erdek’e gönderdim. Çocuklarımla sadece FaceTime’dan görüşüyorum. 2 Nisan, kızımın doğum günüydü. Kızım doğum gününe ben olmadan girdi. Tabii ki bu, zor bir süreç ama öyle olması gerekiyordu. Sağlık personeli olduğum için çocuklarımı riske atmak istemedim” diye konuştu.