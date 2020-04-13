Alınan bilgiye göre, Piyade Mahallesi 1818. Sokak Mira Park Sitesi A Blok'ta bir dairenin balkonunda çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Sincan İtfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen evdeki 2 kişiye ise olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 2 kişi hastaneye kaldırılırken, dairede maddi hasar meydana geldi.
Ankara'da yangın paniği
13.04.2020 - 09:19 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ankara,yangın,panik,
696175 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696175.aspx
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