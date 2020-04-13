Burdur'un 406 nüfuslu İlyas köyünde bir kişide korona virüs tespit edildi. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl merkezine bağlı İlyas köyünde bir kişide korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine hastalığın köy içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla köy karantina altına alınmıştır" denildi.
İl jandarma ekipleri köy giriş ve çıkışlarını kapatarak önlem aldı.
Burdur'da bir köy karantinaya alındı
13.04.2020 - 10:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur merkeze bağlı İlyas köyü, bir kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.
Burdur'un 406 nüfuslu İlyas köyünde bir kişide korona virüs tespit edildi. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl merkezine bağlı İlyas köyünde bir kişide korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine hastalığın köy içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla köy karantina altına alınmıştır" denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Burdur,
696199 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696199.aspx
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