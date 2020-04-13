Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur'un 406 nüfuslu İlyas köyünde bir kişide koronavirüs tespit edildi. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl merkezine bağlı İlyas köyünde bir kişide koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine hastalığın köy içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla köy karantina altına alınmıştır" denildi.

Giriş çıkışlar kapatıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köyün giriş ve çıkışını kapattı. Köyde vatandaşların evlerinden çıkmaması uyarıları yapılırken, 112 ekipleri de köye gelip kontroller yaptı. Jandarma ekipleri giriş çıkış ve köy alanında drone ile tespit çalışmaları başlattı.