Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde ikamet eden ve koronavirüs testleri pozitif çıkan İlhan (67) Zahide (63) Uslu çifti ile oğulları Mehmet Uslu (39) ve Zahide Uslu’nun babası Hüseyin Ertürk (87) bir süredir Çan Devlet Hastanesinde tedavi görüyorlardı. Kısa sürede ağırlaşan ve KOAH hastalığı olduğu öğrenilen İlhan Uslu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Ailenin diğer fertleri, koranavirüse karşı verdikleri 10 günlük savaşı kazanarak taburcu edildi. Çan Devlet Hastanesi personeli tarafından alkışlarla uğurlanan baba, kız ve torun, hastane çıkışı sevinç ve hüznü aynı anda yaşıyordu. Zahide Uslu gazetecilere “Biz kurtulduk. Plazma bağışına hazırım. Kanımın son damlasına kadar bağışlarım, yeter ki insanlar kurtulsun” dedi. Mehmet Uslu ise, “Yaşadığımız çok kolay bir şey değil. 4 kişi girdik 3 kişi çıkıyoruz. Babayı kaybetmenin hüznü ile annem ve dedemin sağlığına kavuşmasının mutluluğu içindeyim” diye konuştu.