Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğan’a daha sonra yapılan test ise negatif sonuç verdi. 14 gün boyunca karantina altına alınan Doğan, son testi de negatif çıkınca, görevine döndükten sonra Kızılay’ın İzmir Alsancak semtindeki kan alma merkezine gelerek İzmir’deki ilk “immün plazma” tedavisi bağışçılarından oldu. Doğan, şunları söyledi: Doktorluğu seviyorum. Görevime dönme isteğim daha çabuk iyileşmemi sağladı. Zaten Türk Kızılayın gönüllü kan bağışçısıydım. Sağlığıma kavuşmamın ardından plazma bağışı yapmaya da karar verdim. Bizim görevimiz sadece hastanede değil, her açıdan insanlara yardımcı olmak.