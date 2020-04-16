Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 yaşındayken 18 yaşında olan eşi Doğukan Güngör Sepet ile kendi rızasıyla evlendiğini söyleyen Sepet “16 yaşındayken ilk çocuğumu dünyaya getirdim. Açılan kamu davasıyla eşime 8 yıl 4 ay ceza verildi. Kocam 2 senedir cezaevinde, ben üçüncü çocuğumu doğururken o yanımda yoktu. 3 çocukla birlikte yaşıyorum, yanımda ne ailem var, ne eşimin ailesi var” diye konuştu. Yürürlüğe giren kanunda, eşinin tahliye olmadığını hatırlatan Sepet “Meclisin, 45 gün tatile gireceği söyleniyor. Biz meclis kapanmadan sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz” dedi.

Adana’da erken yaşta evlenen iki çocuk annesi 18 yaşındaki G.E ise, 14 yaşında severek yuva kurduğunu ancak bu mutluluğunun uzun sürmediğini söyledi. Evliliğinin ilk yılında hamile kaldığını ve ilk çocuğunu kucağına aldığı gün, o zaman 20 yaşında olan eşi B.E’nin gözaltına alındığını kaydetti. Genç kadın, eşinin 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirterek “Mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz. Eşlerimiz artık evlerine dönsünler, çocuklarına kavuşsunlar, artık dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

Diyarbakır’da 12 yıl önce küçük yaşta evlilik yapan 3 çocuk annesi T.E de, yaşadıkları mağduriyetin sona ermesi için cezaevinde bulunan eşinin tahliye edilmesini istiyor. 14 yaşında evlenen T.E, “Biz sevdik yuva kurduk. Erken yaşta evlenmenin suç olduğunu bilmedik. 3 çocuğumla cezaevi yolu gözlüyorum. Eşim 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha 6 yıl bekleyecek mecalim yok. Tecavüzcülere af çıksın istemiyoruz. Biz severek ve isteyerek, kanunları bilmeden evlendik. Çok zor durumdayım, eşimin neden cezaevinde olduğunu çocuklarıma söyleyemiyorum. Onlara ‘Babanız cezaevinde çalışıyor’ dedim” ifadelerini kullandı.