Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emekli mahalle ve çarşı bekçisi olan Mehmet Polat, devlet tarafından kendisine 1.000 TL bayram ikramiyesi verildiğini belirterek “İhtiyacım yok, evlatlarım bana bakıyor” dedi. 5 yıldan beri yatağa mahkûm olarak yaşadığını kaydeden Polat “Reisicumhur’umuzu çok seviyoruz. Fakir fukaraya yardım etti, bize de bayram harçlığı verdi. Ben de devletimize, fakir fukaraya bu harçlığımı veriyorum. Karamsar olmamak lazım, Allah’ın dediği olur. Belki bu hastalık hepimize, Türkiye’mize hayırlı olur” diye konuştu.