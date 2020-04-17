Halkalı'da bir kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan kağıt balyaları alev aldı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Halkalı'da korkutan yangın
17.04.2020 - 15:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Halkalı'da bir kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan kağıt balyaları alev aldı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Halkalı,yangın,itfaiye,
697311 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697311.aspx
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