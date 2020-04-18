Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesinde özel bir şirkete ait balık fabrikasının soğuk hava deposunda bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü duman kütlesi kapladı. Yangına ilk olarak fabrika çalışanları ile Çarşıbaşı Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye çevre ilçelerden ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yaklaşık 1,5 saattir süren yangın kontrol altına alınamazken, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Trabzon’da balık fabrikasının soğuk hava deposunda yangın
18.04.2020 - 20:37 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 20:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan bir balık fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : trabzon,fabrika,yangın,
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