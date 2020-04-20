İstanbul’dan gelenleri bildirmeyen Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman, mahallede koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısının artması üzerine görevinden alınmıştı. 900 kişinin yaşadığı Örmetaş Mahallesi’nde dün itibariyle koronavirüs vaka sayısının 44’e yükselmesi üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Basında yer alan haberler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı, görevi ihmal gerekçesi ile görevden alınan Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman hakkında “Görevi kötüye kullanarak gerçeğe aykırı bilgiler vermesi sebebiyle 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olmak” iddiasıyla soruşturma başlattı.
44 kişinin koronaya yakalandığı mahallenin muhtarı hakkında soruşturma
20.04.2020 - 08:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 08:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin koronavirüse yakalandığı mahallenin muhtarı hakkında soruşturma başlattı
Kaynak: İHA
Etiketler : Mikail Duman,Örmetaş mahallesi,koronavirüs,muhtar,soruşturma,
697944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697944.aspx
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