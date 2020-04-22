Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli Valiliği koordinatörlüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan şehit babası Avar, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunmak istediğini bildirdi. Bunun üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubu yetkilileri, İsmail Avar’ın ikametine giderek, ilgili formları doldurarak 2.000 TL bağışını teslim aldı. Şehit babası Avar’ın bu davranışı duygulandırdı.

