Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs görülen vakaların artması sebebiyle Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi Vardar Sokak 7 numaralı apartman İlçe Hıfızıhha kararıyla 14 gün karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak karantina uygulanacaktır" denildi.

Öte yandan bir hafta önce Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 3 apartman daha karantinaya alınmıştı.