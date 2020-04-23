Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, olay, akşam saatlerinde ilçenin Gümüşpınar köyünde meydana geldi. Büyükbaş hayvanlarını toplamak için köy dışına çıkan Kerem Çelik (17), Barış Aksaç (18) ve Eren Sökemen'in (17) bulunduğu alana yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu yaralanan gençler, ambulansla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların Bulanık Devlet Hastanesindeki tedavileri devam ediyor.