Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beytüşşebap ile Uludere ilçesinde bulunan derelerin debisi aşırı yağışlar nedeniyle yükseldi. Derelerin taştığını gören vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden ağlarını derelere atarak balık tutmaya çalıştı. Azgın suların kenarında bulunan sakin bölgelerde ağlarını atıp bekleyen vatandaşlar, kilolarca balık tuttu.

Mehmet Gökçe adında bir vatandaş tek seferde 20 kilogram balık tuttuğunu söyledi. Gökçe, "Sular yükselince evimize yakın bölgede balık tutuyorum. Her yıl aynı dönemde yoğun yağış sonrası dereler taşıyor. Bu yıl ilk defa bir seferde bu kadar balık tuttum" dedi.