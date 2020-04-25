Bakırköy - Yenimahalle arasında bir şahıs 'çantamda bomba var' diyerek tren raylarına oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bakırköy'de 'çantamda bomba var' diyerek tren raylarına oturdu
25.04.2020 - 14:11 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakırköy - Yenimahalle arasında bir şahıs 'çantamda bomba var' diyerek tren raylarına oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Etiketler : Bakırköy,
699395 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/699395.aspx
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