Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, çevreyolu Adana istikameti Üniversite yol kavşağı civarında meydana geldi. Ali T. idaresindeki 01 PR 765 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje ardından da aydınlatma direğine vurduktan sonra refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 acil müdahale ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri de yaralı kamyonet sürücüsü Ali T.’ye ilk müdahalede bulunduktan sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan tedaş görevlileri de kaza nedeniyle yola yan yatan ve tehlike arz eden elektrik direğinin yerinden kaldırılması için çalışma gerçekleştirdi.

Kamyonet sürücüsü Ali T.’nin tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.