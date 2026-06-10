7 yıl aradan sonra bir ilk! Türkiye'nin en yüksek ikinci barajında doluluk yüzde 94’e ulaştı
Artvin’de doluluk oranı yüzde 94’e ulaşan Deriner Barajı’nın kapakları 7 yıl aradan sonra açıldı. Barajda kontrollü su tahliyesi yapılırken, bazı vatandaşlar o anları sandalyeleri ile izledi.
- Deriner Barajı, Türkiye'nin en yüksek ikinci barajıdır.
- Yaklaşık 1 milyar 969 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahiptir.
- Barajın doluluk oranı, sağanak, kar ve diğer barajlardan bırakılan suların etkisiyle yüzde 94'e ulaştı.
- Su miktarının 1 milyar 850 milyon metreküp seviyesine yükselmesi üzerine kontrollü tahliye gerçekleştirildi.
- Deriner Barajı'nda en son 2019 yılında su tahliyesi yapılmıştı.
- Tahliye öncesinde ilgili kurumlar ve belediye hoparlörlerinden anonslarla bilgilendirme yapıldı.
Artvin'in Çoruh Nehri üzerinde kurulu, Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner Barajı'nda, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kontrollü su tahliyesine başlandı. 12 Aralık 2012 tarihinde elektrik üretimine başlayan, yaklaşık 1 milyar 969 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip barajda son dönemlerde doluluk oranı arttı.
YÜZDE 94 DOLULUK
Temelden 249 metre yüksekliğe sahip barajda sağanak, kar sonrası, Yusufeli ile Artvin Barajları'ndan bırakılan sularında etkisiyle doluluk oranı yüzde 94'e ulaştı.
KONTROLLÜ TAHLİYE
Su miktarının 1 milyar 850 milyon metreküp seviyesine yükselmesi üzerine barajın kapakları açılarak kontrollü tahliye gerçekleştirildi.
SON TAHLİYE 7 YIL ÖNCE
Deriner Barajı'nda en son 2019 yılında kapaklar açılarak su tahliyesi yapılmıştı.
ANONSLA BİLGİLENDİRME
Tahliye öncesinde ilgili kurumlar tarafından gerekli uyarılar yapılırken, kent merkezinde belediye hoparlörlerinden de anonslar gerçekleştirildi.
VATANDAŞLAR İZLEDİ
Öte yandan barajın kapaklarının açılacağını öğrenen çok sayıda vatandaş, tahliyeyi izlemek için Salkımlı Köyü'ne çıktı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekerken, bazıları ise kamp sandalyelerini kurarak bu anı takip etti. n