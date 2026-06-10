Artvin’de doluluk oranı yüzde 94’e ulaşan Deriner Barajı’nın kapakları 7 yıl aradan sonra açıldı. Barajda kontrollü su tahliyesi yapılırken, bazı vatandaşlar o anları sandalyeleri ile izledi.

Artvin'in Çoruh Nehri üzerinde kurulu, Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner Barajı'nda, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kontrollü su tahliyesine başlandı. 12 Aralık 2012 tarihinde elektrik üretimine başlayan, yaklaşık 1 milyar 969 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip barajda son dönemlerde doluluk oranı arttı.

7 yıl aradan sonra bir ilk! Türkiyenin en yüksek ikinci barajında doluluk yüzde 94’e ulaştı

YÜZDE 94 DOLULUK

Temelden 249 metre yüksekliğe sahip barajda sağanak, kar sonrası, Yusufeli ile Artvin Barajları'ndan bırakılan sularında etkisiyle doluluk oranı yüzde 94'e ulaştı.

7 yıl aradan sonra bir ilk! Türkiyenin en yüksek ikinci barajında doluluk yüzde 94’e ulaştı

KONTROLLÜ TAHLİYE

Su miktarının 1 milyar 850 milyon metreküp seviyesine yükselmesi üzerine barajın kapakları açılarak kontrollü tahliye gerçekleştirildi.

7 yıl aradan sonra bir ilk! Türkiyenin en yüksek ikinci barajında doluluk yüzde 94’e ulaştı

SON TAHLİYE 7 YIL ÖNCE

Deriner Barajı'nda en son 2019 yılında kapaklar açılarak su tahliyesi yapılmıştı.

ANONSLA BİLGİLENDİRME

Tahliye öncesinde ilgili kurumlar tarafından gerekli uyarılar yapılırken, kent merkezinde belediye hoparlörlerinden de anonslar gerçekleştirildi.

7 yıl aradan sonra bir ilk! Türkiyenin en yüksek ikinci barajında doluluk yüzde 94’e ulaştı

VATANDAŞLAR İZLEDİ

Öte yandan barajın kapaklarının açılacağını öğrenen çok sayıda vatandaş, tahliyeyi izlemek için Salkımlı Köyü'ne çıktı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekerken, bazıları ise kamp sandalyelerini kurarak bu anı takip etti. n

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