Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye’de de görülmeye başladı ve ülke genelinde vaka sayıları hızla arttı. Bunun üzerine ülke genelinde sıkı tedbirlerin uygulanması deniz trafiğini de rahatlamış oldu.

Gruplar halinde görülmeye başladılar

Tekirdağ’da sahillerinin yürüyüşe yasak olmasını ve deniz trafiğinin rahatlamasını fırsat bilen yunuslar, gruplar halinde görülmeye başladı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi sahili yakınlarında grup halinde yüzen yunusların o anları vatandaşların kameralarına yansıdı. Marmara Denizinde gruplar halinde bir süre yüzen yunuslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yunuslar daha sonra gözlerden ırak oldu.