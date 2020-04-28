Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehitkamil ilçesine bağlı Dülük Mahallesi’nde yaşayan bir kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 4 bin kişilik mahallede ikamet eden kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan kişi ile yaşayan 2 yakını da hastaneye kaldırıldı. Mahallede koronavirüs tespit edilmesinin ardından Şehitkamil İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Dülük Mahallesi’nin karantina altına alınmasına karar verdi. Alınan kararın ardından gece saatlerinde mahallenin giriş ve çıkışları polis barikatlarıyla kapatıldı. Vatandaşların sokağa çıkmamalarının istendiği mahallede yaşayanların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri karşılayacak.