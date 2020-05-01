Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekrar göreve başlayan hekim, polis memuru hastası Mehmet Ali Geçgil (47) için de immün plazma bağışçısı oldu. Yaklaşık 15 gün önce plazma nakli yapılan Geçgil, tedaviye olumlu sonuç verdi ve yoğun bakımdan çıktı. Abdürrezzak “Hastamın iyileşmesi her zaman bana mutluluk verir. Kendi kanınla hastanı iyileştirmenin zevki de bir başka. Bence bu hastalığı geçirip tedavisi biten her hasta plazma bağışında bulunmalı” dedi. Geçgil ise “Kan bağışında bulunan doktorumla daha organik ve başka bir bağ oluştu. Baba oğul gibi olduk” ifadelerini kullandı.