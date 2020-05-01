Tekrar göreve başlayan hekim, polis memuru hastası Mehmet Ali Geçgil (47) için de immün plazma bağışçısı oldu. Yaklaşık 15 gün önce plazma nakli yapılan Geçgil, tedaviye olumlu sonuç verdi ve yoğun bakımdan çıktı. Abdürrezzak “Hastamın iyileşmesi her zaman bana mutluluk verir. Kendi kanınla hastanı iyileştirmenin zevki de bir başka. Bence bu hastalığı geçirip tedavisi biten her hasta plazma bağışında bulunmalı” dedi. Geçgil ise “Kan bağışında bulunan doktorumla daha organik ve başka bir bağ oluştu. Baba oğul gibi olduk” ifadelerini kullandı.
Polis hastasını kendi kanıyla hayata bağladı
01.05.2020 - 03:06 | Son Güncelleme: 01.05.2020 - 03:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ali Abdürrezzak, pandemi servisinde görev yaptığı sırada kendisinde koronavirüs belirtileri fark etti. Testi pozitif çıkan Abdürrezzak, tedavisinin ardından kısa sürede sağlığına kavuştu.
Etiketler : koronavirüs,
700776 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700776.aspx
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