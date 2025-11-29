Artvin'de Murgul Belediyespor ile Rize Atletik 1973 Spor arasında Murgul İlçe Stadı'nda oynanan ve çıkan kavga nedeniyle yarıda kalan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçına ilişkin disiplin süreci tamamlandı. Murgul Belediyespor, 17 futbolcuya kırmızı kart ve para cezasının yanı sıra karşılaşmanın Artvin'e alınması kararına tepki göstererek, hafta sonu sahaya çıkmama kararı aldı.

Bölgesel Amatör Lig'de 16 Kasım'da oynanan Murgul Belediyespor - Rize Atletik 1973 Spor maçında konuk ekip, 36'ıncı dakikasında Enes Türüt'ün golüyle öne geçti. İki takım oyuncuları, ilk yarının son bölümünde gerginlik çıakrken; hakem, saha içindeki kavga nedeniyle karşılaşmayı tatil etti. Hakem ve temsilci raporları ile kulüplerin sunduğu görüntüleri inceleyen Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), olaylar nedeniyle 17 futbolcuya kırmızı kart çıktığını bildirdi.

Murgul Belediyespor Kulübü basın toplantısı düzenledi

HÜKMEN MAĞLUBİYET CEZASI VE STAT DEĞİŞİKLİĞİ

AFDK, Murgul Belediyespor'un 'takım halinde sportmenliğe aykırı davranış' sergilediğini belirterek, Futbol Disiplin Talimatı gereği her sarı karta bin TL, her kırmızı karta 2 bin TL olmak üzere kulübe 19 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Saha içindeki futbolcu sayısının 7'nin altına düşmesi nedeniyle Murgul Belediyespor'a 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verildi. Kurul, Murgul Belediyespor'un ev sahibi olduğu müsabakaların Artvin Merkez'de oynanmasına hükmetti.

Olaylı maçta 17 futbolcuya kırmızı kart gördü

'KARŞILAŞMAYA ÇIKMAMA' KARARI

Karara tepki gösteren Murgul Belediyespor, düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu Ulubey Belediyespor ile oynayacakları karşılaşmaya çıkmama kararı aldığını duyurdu. Maçın Murgul'da oynanması gerektiğini belirten kulüp, İl Spor Güvenlik Kurulu kararına itiraz etti.

Mugrul Belediyespor: Artvin'e gitmeyeceğiz

"MUĞRUL'DA SAHAYA ÇIKARIZ, GELEN OLURSA OYNARIZ"

Kulüp Başkanı Sedat Ali Öktem, "Murgul halkı cezalandırılıyor. Stadımızın güvenliği ve sorumluluğu konusunda gereken her adımı atmaya hazırız. Artvin Şehir Stadı fiziksel olarak uygun değil, bu bizim için deplasmandır. Güvenlik toplantısının ardından alınan ortak kararla sessiz bir protesto yapacağız. Artvin'e gitmeyeceğiz. Murgul'da sahada oluruz, gelen olursa oynarız" ifadelerini kullandı.

