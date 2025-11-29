Eskişehir'de bulunan Dekovil Camii'ne geçtiğimiz günlerde akılalmaz bir saldırı gerçekleşti. Bir şahıs, caminin kapısını yumrukladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi'nde bulunan Dekovil Camii'nde geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir saldırı gerçekleştirildi. Caminin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, bir şahsın caminin camlarını yumrukladığı görüldü.

NEDEN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Yaşanan olay cemaatin tepkisine yol açarken, konu polise ihbar edildi. Şahsın caminin camlarının ve kapısının neden yumruklandığı ise bilinmiyor.

"CAMİMİZE, KUTSAL MEKANA HAKARET"

Dekovil Camii'ne gerçekleştirilen saldırı girişimi hakkında konuşan 68 yaşındaki Süleyman Eroğlu, "Ne kadar ayıp, ne kadar kötü ya. Çirkin bir hareket. Yapan kişi genç. Neden böyle yapıyorlar, anlayamadık. Derdi ne? Uyuşturucu mu aldı, sarhoş mu, kim bilir? Bu normal değil, anormal bir şey. Yazıklar olsun, hiç yakışmıyor. Camimize, kutsal mekana hakaret" dedi.

