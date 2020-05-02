Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı’nda yapımına başlanan Yeşilköy Hastanesinin büyük bir kısmı tamamlandı. Kaba inşaatının büyük kısmının bitmesinin ardından bir yandan ise çevre düzenlemesine geçildi. Açılışına günler sayan hastanenin biten kısımları için ise ilk ofis malzemeleri getirildi. Kamyonetlere getirilen malzemeler biten kısımlara yerleştirilmeye başlandı. Yapımına 8 Nisan’da başlanan pandemi hastanesindeki çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.
Yeşilköy Hastanesinde sona adım adım
02.05.2020 - 15:45 | Son Güncelleme: 02.05.2020 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda yapımına aralıksız devam edilen Yeşilköy Hastanesinin kaba inşaatının büyük bir kısmı bitirildi. Hastanenin çevre düzenlemesi ve havalandırma tesisatın yapımına başlandığı görülürken ilk ofis malzemeleri de getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeşilköy Hastanesi,Atatürk Havalimanı,koronavirüs,covid-19,
701090 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701090.aspx
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